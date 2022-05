Message au Président : "Nous ne voulons plus d'analphabètes à l'assemblée nationale" (Malick Gueye APR Koungheul)

Message au Président : "Nous ne voulons plus d

Lors des élections locales de janvier 2022, le Président Macky Sall avait promis d'honorer les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar les plus méritants, notamment ceux qui gagneront leur commune au détriment des partis adverses. Des mesures étaient également prévues pour les perdants.





À en croire certains responsables de l’APR, ces promesses tardent encore à se concrétiser au fil des mois. Cela ne rassure guère avec les législatives qui se profilent à l’horizon.





"Nous tenons à alerter le Président Macky Sall par rapport à une rumeur qui circule, selon laquelle le député Fanta Sall sera investi tête de liste pour les prochaines législatives. Si cela s'avère, nous serons très déçus. Nous rappelons au Président Macky Sall que ce député, malgré ses 7 ans au pouvoir n'est même pas arrivé à gagner son propre bureau de vote, a été battu à plate couture par Socé Diop Dione au niveau du département de Koungheul, donc quoi de plus normal que cette dernière soit reconduite pour l’intérêt du parti", déclare le conseiller municipal de Fass Thiekene et responsable APR, Malick Guèye.





Selon le conseiller municipal de Fass Thiékéne, Malick Guèye et responsable de l’APR, le deputee sortant Fanta Sall “devait donc être la première personne à être sanctionnée". Par ailleurs, il rejette l’idée du renvoi de M. Sall du parti mais renchérit en portant à la connaissance du Président Macky Sall que les performances politiques de Fanta Sall ne lui donnent pas le mérite d’être tête de liste mais plutôt suppléant.