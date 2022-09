Mesures présidentielles contre la vie chère : Le vice-président de l’Ascosen étale son scepticisme

Le vice-président de l’Ascosen étale son scepticisme

Le vice-président de l’Ascosen, Mamadou Cissé, est sceptique sur la dizaine de mesures prises par le chef de l’État. Il veut que les mesures arrêtées par le président Macky Sall soient appliquées.





Interrogé par nos confrères d’iRadio, il estime que plusieurs facteurs bloquent cette volonté de l’État. «Pour l’application de ces mesures, il va falloir que nous tenions compte de beaucoup de contraintes et qu’il faille les résoudre en amont. On ne peut pas prendre des mesures avec des contraintes oubliées et des contraintes qui ne sont pas résolues», a-t-il dit.





Sinon, poursuit-il, «la mise en œuvre posera problème. Et c’est ce qui s’est passé. Je vous ai dit tantôt qu'en amont, un importateur, tous les frais qu’il supporte, s’ils ne le prennent pas dans la structure du prix, il l’impute forcement, parce qu’il ne vend pas à perte. Réglons le problème du port le plus rapidement possible. Je crois que ça va être résolu, parce qu'il y aura, sur les huit quais occupés, deux qui seront libérés au mois d’octobre», indique-t-il.