Microfinance, économie sociale et solidaire : Victorine Ndeye à la rencontre des acteurs de Kaolack

La ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Victorine Ndeye, a effectué une visite d'échanges ce week-end à Kaolack où elle s’est rendue notamment au niveau CISSAGRO, une unité de transformation des produits locaux.





Victorine Ndeye était en tournée dans la région naturelle du Sine- Saloum dans le cadre d’une tournée auprès des structures qui ont bénéficié de l'appui de son département. Un séjour en vue d’asseoir un cadre de partage et d'échanges avec les bénéficiaires. Occasion saisie par ces derniers pour exposer leurs préoccupations.





Prenant la parole à l’usine de CISSAGRO implantée à Kabatoky, Victorine Ndeye est revenue sur l'importance de cette unité industrielle qui s'active dans la transformation de produits locaux. Sa visite, selon elle, constitue un signe fort de l’intérêt qu’accorde le président de la république à ce type d’initiatives en vue de donner une plus-value à la production agricole.





« L'économie sociale et solidaire constitue la deuxième initiative du président Macky Sall dans le cadre de la phase 2 du PSE, en ce qu’il promeut le développement du tissu industriel dans les régions », dit-elle.





Saluant la dispositif et l'organisation au sein de son département, elle a mis l’accent sur l’importance accordée aux jeunes à travers des lignes de crédits dédiées et le renforcement des groupements de promotion féminine (GPF), les coopératives ainsi que la professionnalisation du secteur à travers tous ses segments pour plus d'impact auprès de la population.





Pour sa part, Mamadou Ndiaye, directeur de CISSAGRO a fait part des difficultés d’accès à des lignes de financement pour l'exportation, la problématique des ruptures de stocks et la baisse des taxes à l’exportation qui va aider les groupements de femmes dans la dynamique d’autonomisation économique.

A noter qu’après Kaolack le matin, la délégation s’est rendue dans la région de Fatick dans l’après-midi.