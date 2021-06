Milices armées autour du président : Decroix sert une question orale au Gouvernement

Mamadou Diop Decroix pose des question au Gouvernement sur la violence

Le député et Vice-président du groupe parlementaire liberté et démocratie, Mamadou Diop Decroix se pose des questions par rapport à la violence notée lors de la tournée Économique du chef de l’Etat, contre des citoyens à Ourossogui.





Dans une note, dont Seneweb a reçu copie, le député mentionne dans l’objet, « Les agressions commises par des miliciens armés contre des citoyens à WOUROSOGUI manifestant pacifiquement leur mécontentement devant le Président de la République ». Les questions suivantes sont posées par le député à la date du 21 juin. « Le gouvernement peut-il apporter les justificatifs à cet état de fait ? Étant donné que des scènes suffisamment explicites ont été filmées montrant des civils identifiés brutalisant des personnes habillées de rouge, quelles mesures le gouvernement a-t-il déjà prises pour tirer au clair cette situation ? Ces nervis seront-ils poursuivis devant la justice ? Sinon pourquoi ? ».





Ainsi, poursuit le document, « Au cours de la récente tournée du Président de la République et à la faveur du multimédia, des millions de Sénégalais ont vu une violence physique inouïe aux formes tout à fait nouvelles qui doivent retenir particulièrement l’attention du pays tout entier.





En effet, pour la première fois depuis l’époque du parti unique et de ses comités d’action, on a vu, à l'ombre du Président, des personnes physiques qui n’en ont aucune compétence parce que n’étant ni gendarmes ni policiers ni militaires pour recevoir des ordres de cette nature, brutaliser des citoyens exerçant leur liberté d’expression pour signifier, par la parole et par l’image, au Président de la République, qu’ils n’étaient pas contents de sa gestion.