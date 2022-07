Mimi accepte un débat public avec Sonko et fixe des préalables

Hier, le leader de Yéwi Askane wi, Ousmane Sonko a appelé la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, Mimi Touré à débattre sur le coût de la vie. La réponse de celle-ci n’a pas tardé. Lors de son premier meeting d’aujourd’hui à Gandiaye en compagnie des maires du département de Kaolack, Mimi Touré a répondu positivement à l’offre de débat public de Ousmane Sonko mais dit-elle comme en football où on joue avec les pieds et pas les mains, il faut fixer des règles de jeu. Elle en a fixé quatre, pas compliquées de l’avis de l’ancien premier ministre:





1. Que Ousmane Sonko renonce publiquement à toutes formes de violence et se sépare et condamne les insulteurs qui s’en prennent aussi aux chefs religieux.





2. Que Ousmane Sonko condamne le MFDC et apporte son soutien sans faille à l’Armée nationale et qu’il reconnaisse le caractère multi-ethnique de la Casamance comme partie intégrante et inséparable du Sénégal





3. Que Ousmane Sonko s’engage à respecter les Institutions qu’il attaque régulièrement





4. Que Ousmane Sonko se lave de toutes les accusations graves dans le dossier pendant en Justice car elle milite depuis de longues années pour la protection morale et physique des femmes vulnérables.