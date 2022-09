Mimi sur la Présidence de l'Assemblée : "Macky Sall a trahi notre accord.."

Mimi Toure livre les détails de son accord avec Macky

Lors de son point de presse, qui se tient actuellement, Aminata Touré révèle qu'il existait un accord entre Macky Sall et elle pour la Présidence de l'Assemblée. "On en avait discuté, et nous avions convenu que le poste me reviendrait. Nous avions un accord. C'est la vérité, et je tenais à le dire", a indiqué celle qui fut la tête de liste de la coalition BBY lors des législatives.





"C'est le lundi, jour d'installation de l'Assemblée, (12 septembre) à 9h que le Président m'a appelé pour me dire qu'il a changé d'avis et qu'il avait porté son choix sur un autre profil", révèle-t-elle.