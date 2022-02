Mimi Touré appelle les enseignants à faire « prévaloir l’esprit de consensus, d’ouverture et de dépassement »

Aminata Toure sur la crise scolaire

L’ex-Premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré s’est prononcée sur les sujets de l’heure dont la grève des enseignants. Dans un entretien accordé à « L’As Quotidien », Mimi Touré invite les acteurs de l’éducation à faire prévaloir « l’esprit de consensus, d’ouverture et de dépassement » pour le retour rapide des élèves dans les salles de classe.





« La crise scolaire est aussi préoccupante. On ne dira jamais assez combien l’éducation est importante pour l’avenir de notre pays. Nos enseignants sont donc de précieux acteurs pour l’éducation et la formation de ce capital humain. Ils sont les acteurs de premier plan, en réalité. C’est pourquoi, je leur lance un vibrant appel pour qu’ils fassent prévaloir l’esprit de consensus, d’ouverture et de dépassement en vue d’un rapide retour dans les classes », a-t-elle supplié.