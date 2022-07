Mimi Touré aux Ziguinchorois : "Nous sommes tous des Casamançais"

Mimi Touré à Ziguinchor

" Nous sommes tous des Casamançais. Personne n'a l'exclusivité de l'amour de la Casamance, nous sommes tous des Casamançais, parce que les Casamançais sont tous des Sénégalais "; entonne la tête de liste nationale de Benno, Mimi Touré, à l’entame de ses propos au meeting de sa coalition à Ziguinchor, à l'espace public Dembaya.





L'ancienne Premier ministre demande aux Ziguinchorois de ne pas ou de ne plus accepter que quelqu'un leur dise le contraire. La Casamance est connue par sa diversité culturelle regroupant toutes les ethnies du Sénégal et c'est ce qui fait la fierté de cette contrée, il n'y a que cette vérité, tous sont Casamançais et sénégalais, insiste et persiste Mimi Touré.





Elle clame que le président Macky Sall est quelqu'un qui aime la Casamance, et c'est ce qu'elle est venue montrer aux populations de Ziguinchor. " Le Président a amené en Casamance 54 projets; si l'on fait le cumul, pour un coup global de 450 milliards. En plus, il a mis en œuvre le PUDC en Casamance, et c'est pratiquement 413 milliards, de 2012 à nos jours". Seul quelqu'un qui aime et adore la Casamance peut le faire, selon la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakkar pour ces législatives du 31 juillet 2022.





Le président Macky Sall a investi plus de 6 milliards pour la réalisation de forages, afin de faciliter l'accès a l'eau, en plus de l'électrification de 466 villages dans toute la Casamance naturelle, pour ne citer que ces réalisations selon toujours l'ancienne PM.