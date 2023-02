Mimi Touré et Guy Marius Sagna seront ensemble face…

Manifestement ils sont devenus les plus grands amis du monde. Ces dernières semaines, Mimi Touré et Guy Marius Sagna affichent en effet une proximité qui alimente les interprétations.



L’activiste et l’ancienne Première ministre vont donner du grain à moudre à ceux qui s’interrogent sur leur subit rapprochement. Les Échos informe qu'ils vont animer ensemble une conférence de presse ce jeudi. Dans préciser l’objet de la rencontre avec les journalistes, le journal indique que la rencontre est prévue à partir de 11 heures au siège de Frapp.