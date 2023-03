Mimi Touré : “Il manque à l’Afrique des leaders à la hauteur des ambitions de sa jeunesse”

Aminata Touré, Lors du Global Forum de Baku en Azerbaïdjan...

Lors du Global Forum de Baku en Azerbaïdjan, Aminata Touré, intervenant sur les défis et opportunités du continent africain, a rappelé que “malgré toutes les brutalités auxquelles, elle a fait face tout au long de son histoire, l’Afrique a eu le mérite de résister et continue à se battre contre le racisme et les discriminations de toute sorte”.





Selon elle, “la jeunesse et les femmes africaines sont les meilleurs atouts du continent, par leur dynamisme, leur créativité et leur résilience”.





“Ils peuvent transformer radicalement l’Afrique, il manque juste des leaders africains à la hauteur des ambitions de la jeunesse africaine”, a-t-elle poursuivi.