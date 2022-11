Mimi Touré n’exclut pas de rencontrer Ousmane Sonko

Mimi Touré n'exclut pas de rencontrer Sonko

En bisbilles avec ses camarades de la majorité présidentielle, Aminata Touré n’exclut pas de rencontrer le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Sur le plateau de la Tfm, l’ancienne Premier ministre de Macky Sall a d’abord tenu à couper court aux rumeurs faisant état de leur supposée « rencontre » avant d’ouvrir une porte.