Mimi Touré, tête de liste de Benno Bokk Yaakaar rend hommage à Aminata Mbengue Ndiaye à l’etape de Louga

C’est devant une foule enthousiaste et à côté du maire de la Ville de Louga, le ministre Moustapha Diop, que la tête de liste Aminata Touré a rendu un vibrant hommage à Aminata Mbengue Ndiaye, Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales qu’elle a qualifié de femme vaillante et modèle d’engagement et de leadership pour les femmes sénégalaises. Le meeting d’étape de Benno Bokk Yaakaar à Louga a enregistré la présence de tous les maire du département. Un vent d’unité semble souffler dans les rangs de la coalition présidentielle qui était partie en rangs dispersés aux dernières élections législatives. Il est à noter l’investiture d’un jeune cadre Demba Ka venant de la commune de Keur Momar Sarr.