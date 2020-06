Mines anti-personnelles : "L’armée doit poursuivre sa mission de protection des populations casamançaises", Colonel Antoine Wardini

Colonel Wardini

La problématique des mines anti-personnelles refait surface en Casamance. Après la série d’accidents enregistrée par l’armée avec au total 2 morts et 19 blessés en dix jours, un ancien soldat livre son regard sur cette triste actualité. Le Colonel Antoine Wardini aujourd’hui à la retraite se dit peiné mais soutient que l’armée doit tout de même poursuivre sa mission qui est de protéger les populations casamançaises.





« C’est vraiment dommage qu’il y ait encore des victimes par le fait des mines en Casamance. C'est vraiment regrettable au moment où nous tous, on est concentré sur la lutte contre le Covid où les forces armées sont en train de sécuriser tous les secteurs et aider à faire passer l’aide alimentaire et à ramener les citoyens sénégalais dans leur terroir, qu’il y ait encore des gens qui sautent sur des mines », se désole le Colonel à la retraite sur IRadio.





Seulement, la mission de sauver vient toujours en tête rappelle celui qui se dit fier d’avoir commandé l’unique défilé du cinquantenaire de l’indépendance du Sénégal. Selon le Colonel Antoine Wardini, l’armée veillera toujours à la protection des populations





« Je m’incline pieusement devant la mémoire de ses Jambars et des blessés en leur souhaitant prompt rétablissement. C’est sûr et certains que l’armée va continuer à faire son travail avec professionnalisme pour aider le pays à sortir de cette situation difficile », conclut-il.





Pour appel, deux militaires sont décédés, entre Diagnon et Mbissine après l’explosion d’une mine. Deux autres sont grièvement blessés. Les faits se sont produits, ce 15 juin.