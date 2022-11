Mines et géologie : Le budget du ministre Oumar Sarr arrêté à plus de 8 milliards de FCFA

L’examen du projet de budget 2023 du Ministère des Mines et de la Géologie dirigé par Oumar Sarr a démarré à l’Assemblée nationale. Selon le rapport, il est arrêté à la somme de 8 044 830 006 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).





Ce budget est réparti entre 3 programmes. Il s’agit du pilotage, de la coordination, de la gestion administrative, mines et de la géologie.





Justifiant cette manne financière, le ministre a déclaré que le Sénégal bénéficie d'un contexte géologique favorable, lié à l'existence d'un potentiel minier important dont le développement pourrait jouer un rôle de premier plan dans l'économie nationale.





Il a ainsi décliné les objectifs de son département qui consistent notamment à accroître la mise en valeur du potentiel minier et géologique du pays, de façon responsable et durable au bénéfice de tous, tout en renforçant la gouvernance du secteur.