Mines: Me Ngagne Demba Touré à Paris pour le Mining On Top

Le Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), Me Ngagne Demba Touré va participer au 7ème Sommet Annuel Africain des Mines (MOTA). L’évènement va se tenir du 2 au 5 juillet 2024, à Paris (France).





“Cette conférence représentative du partenariat minier Europe-Afrique, sera l'occasion pour le Directeur Général de nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs du secteur minier”, a-t-il annoncé dans un communiqué signé ce 1er juillet.