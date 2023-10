Ministère de l’économie : l’œuvre de Oulimata Sarr magnifiée par des organisations féminines

Elle aura marqué son passage au ministère de l’économie, du plan et de la coopération du Sénégal. En effet, Oulimata Sarr qui a passé le temoin hier a Doudou Ka, a depuis cette passation de services, bénéficié de la reconnaissance, des félicitations de plusieurs organisations féminines du Sénégal.



Justement, Madame la ministre a eu un parcours élogieux a la tête de ce département ministériel de souveraineté.



C’est sous son leadership que le Ministère a élaboré une feuille de route composée de 5 points cruciaux qui ont fini d’éviter au Sénégal une économie à terre comme c’est le cas presque partout à travers le monde mais surtout rehausser la valeur et le mérite de femme sénégalaise avec :



1. La mobilisation de tous les financements pour les projets émanant des directives présidentielles.



2. L'élaboration du PAP3, un plan quinquennal couvrant la période 2024-2028. 3. La réalisation du recensement de la population et de l’Habitat, une opération inédite depuis une décennie.



4. L'initiation du recalcul des comptes nationaux, communément appelé "rebasing".



5. L'application de la nouvelle loi PPP de 2021, en étroite collaboration avec le secteur privé national.



Autant de qualité professionnelle et humaine qui font des organisations féminines en plus de leur soutien appellent les pouvoirs publics à davantage responsabiliser les femmes.