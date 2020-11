Ministère de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène Publique : Cérémonie de passation de service - Mot du Ministre

Il est des moments en République où l’heure vient de se dire au revoir, de passer le témoin et d’aller œuvrer ailleurs au service de la nation. De pareils moments, nous les voulons le moins récurrents possible. Car toute séparation est un déchirement. Et lorsque l’on quitte un département ministériel, on quitte aussi une famille. Seulement, de tels moments sont incontournables dans un pays qui marche d’un pas alerte vers le progrès. En effet, la nature même d’un système de gouvernance efficace veut que les hommes passent et que demeurent les institutions. Ainsi va la vie en République.Toutefois, le fait de savoir cet exercice normal n’endigue en rien la montée, en moi, d’un flot d’émotions. Entre ma confiance en l’avenir rayonnant du secteur et ma nostalgie, déjà, de la « famille MULHP », un sentiment surplombe tous les autres : celui du devoir accompli.Plus que jamais, je me sens honoré par la confiance renouvelée en ma personne, parmi tant d'autres Sénégalais, par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.Je voudrais ici le remercier très sincèrement pour ces 18 mois de collaboration active au contact des populations sous sa généreuse supervision.Il est embarrassant de parler de soi. Mais, heureusement, ici il ne s’agit pas de moi mais d’un « nous » qui renferme toutes les compétences dont la contribution a été nécessaire à la réussite de notre mission.En 18 mois, nous nous sommes attachés, mes équipes et moi-même, à revivifier un secteur stratégique dans le grand dessein du progrès économique et social de notre pays.C’est l’occasion de réitérer à chacun parmi les femmes et les hommes valeureux ayant accompagné notre action, ma satisfaction pour le travail abattu. Partagé entre la crainte de trop en dire et celle de ne pas en dire assez, je me contenterai, à leur endroit, d’un grand « Merci ».Merci pour votre engagement qui a fini de donner corps à l’ambition du Président de la République de rendre le logement abordable pour tous.Merci pour votre dévouement inébranlable à la tâche afin de faire passer le « Sénégal zéro déchet » d’une vision présidentielle à une réalité partagée par nos concitoyens.Merci pour la passion contagieuse et l’exemplarité que vous mettez à l’ouvrage.Grâce à votre expertise, votre créativité et votre dévouement que je loue une fois encore, nous avons notamment réussi à mettre sur les bons rails le projet « 100.000 logements », à donner un souffle nouveau au programme « Zéro Bidonville », à booster la politique de gestion des déchets, à améliorer sensiblement notre cadre de vie ; autant de priorités du mandat du Président de la République.Je ne cesserai de répéter que toutes ces réalisations et d’autres avancées qu’il serait fastidieux d’énumérer, n’auraient pas été possibles sans vos contributions de qualité, chacun en ce qui le concerne, et dans un élan patriotique.Je vous exhorte à rester mobilisés derrière Monsieur le Ministre, mon ami Abdoulaye Saydou Sow. Un homme compétent et de valeur qui a déjà fait ses preuves notamment au COUD. Un homme passionné et d’un engagement exemplaire derrière le Président de la République.Monsieur le Ministre, je laisse cette belle maison entre vos mains et vous confie ma famille. Incarnez - pour utiliser une métaphore empruntée au football que vous connaissez si bien - incarnez donc, l’entraineur qui fait gagner son équipe en faisant en sorte de mettre les individualités au service du collectif.Prenez soin de ces femmes et ces hommes, soyez le général exigeant mais bienveillant de cette armée de petites mains et de grands esprits.Ils vous aideront à sublimer les énormes potentialités que recèle ce secteur. En eux, vous trouverez le point d’appui permettant de relever les grands défis qui nous ont été assignés dans le contexte difficile de la Covid19 et dans le cadre du Pap2 accéléré.Pour finir, je dirai aux membres de cette famille que nous sommes devenus, la chose suivante : ceci n’est pas un adieu car, aujourd’hui et pour toujours, je suis des vôtres.Je vous remercie de votre aimable attention.