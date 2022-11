Ministère de la Culture et du Patrimoine historique : Un budget de près de 20 milliards F CFA

Vote du budget du ministère de la Culture

Le budget 2023 du ministère de la Culture et du Patrimoine historique est arrêté à la somme de 19 575 105 951 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).





Le ministre Aliou Sow a fait face aux parlementaires hier mardi, pour l'examen du budget de son département qui est réparti entre trois programmes.





Il s'agit du programme Pilotage, Coordination’’ et Gestion administrative.





En effet, pour l'exercice 2023, les crédits alloués à ces programmes sont arrêtés à 1 564 780 692 F CFA en AE et en CP.





Le deuxième concerne la Promotion et la valorisation des industries culturelles et créatives. Et pour l'exercice 2023, les crédits dudit programme sont fixés à 10 320 691 586 F CFA en AE et en CP.