Ministère de la Fonction publique : Le budget arrêté à plus de 8 milliards F CFA

Le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public fait face aux députés ce mardi pour l’examen du budget 2024 de son département. Un budget arrêté à 8 170 265 796 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).





En effet, pour l'exercice 2024, le programme qui concerne la Fonction publique dispose des crédits à hauteur de 3 142 526 280 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Les crédits du programme II, qui concerne le renouveau du service public, sont estimés à 1 529 722 281 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).





Pour ce qui est de la coordination à la gestion administrative, il est retenu 3 498 017 235 F CFA en crédits de paiement (CP). Pour ce qui est de l’acquisition de biens et services, 796 467 715 F CFA en AE et investissements exécutés par l'Etat 1 000 000 000 F CFA en AE et en CP.