Ministère des Sports : Khady Diène Gaye enregistre la démission de «sa pire ennemie»

Juste après la passation de service avec le sortant, Mame Mbaye Niang, la nouvelle ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a enregistré une démission. Il s’agit de celle de Marème Kane Diallo, qui a rendu son tablier de directrice de la Formation et de la Coopération dudit département. La «pire ennemie» de la nouvelle patronne du sport sénégalais, d’après Source A.



«D’après les indiscrétions parvenues à votre canard, ce n’était pas le grand amour entre les deux femmes», glisse le journal, qui signale qu’elles trainent un contentieux qui remonte à l’époque où Matar Bâ était ministre des Sports.



Le quotidien d’information développe : lorsqu’elle accédait au poste qu’elle a rendu, en 2015, en remplacement de Alioune Diakhaté Mbaye, parti en retraite, Marème Kane Diallo était de la hiérarchie A3.



À cette époque, Khady Diène Gaye était de la hiérarchie A1 et émargeait depuis six ans (2009-2015) comme agent simple à la direction de la Formation et de la Coopération. En clair, malgré un grade supérieur, la nouvelle ministre était sous l’autorité de la démissionnaire.



Khady Diène Gaye n’a pas digéré. Source A rapporte que pour se faire entendre, elle adresse à Matar Bâ une lettre de protestation. «C’est ainsi qu’elle a été nommée chef de service des Sports de la région de Dakar. Un poste que Marème Kane Diallo a occupé avant de venir au ministère», précise le journal.



En déposant sa démission, juste après l’installation de «sa pire ennemie», cette dernière refuse d’être sous l’autorité d’une collègue qui avait contesté la sienne naguère.