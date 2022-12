Ministère des Transports aériens : Un budget de plus de 10 milliards F CFA

Ministère des Transports aériens, Doudou Ka

Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, fait face aux parlementaires pour les besoins de l'examen du budget de l'année 2023 de son ministère. Un budget arrêté à 10 377 676 543 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et à 10 377 676 543 F CFA en crédits de paiement (CP). Il est réparti en trois programmes. Il s'agit du programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative.





En effet, pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont arrêtés à 552 980 000 F CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Il y a aussi le programme Développement de la sécurité et de la sûreté du transport aérien. Pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont fixés à 809 496 257 F CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.