Ministère du Développement industriel et des PMI : Un budget de plus de 12 milliards de F CFA

Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, fait face aux parlementaires en plénière ce vendredi. Les députés sont en train d’examiner son budget de l’année 2023 qu’il doit défendre devant eux. Il est arrêté à 231 892 105 820 FCFA d'autorisation d'engagement (A) et à 12 305 096 820 FCEA en crédits de paiement (CP). Il est réparti entre deux programmes.





Le premier programme « Pilotage, Coordination et Gestion administrative » pour l'exercice 2023, dont les crédits sont arrêtés à 990 938 502 FCFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis entre les dépenses de Personnel (245 617 580 FCFA en AE et en CP), l’acquisition de biens et services (505 320 922 FCFA en AE et en CP) et les transferts courants (240 000 000 FCFA en AE et en CP).