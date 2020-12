Ministère du Tourisme et des transports aériens : Le budget d’Alioune Sarr arrêté à 35 milliards

Le Budget du Ministère du Tourisme et des transports aériens arrêté à 35 milliards

Le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr défend, ce mardi devant les députés, le budget programme alloué à son département. Celui-ci est arrêté au montant de 35 070 493 503 francs CFA en crédits de paiement et 198 305 935 533 francs CFA pour l’exécution de quatre programmes.









14 572 712 500 f CFA en crédits et 97 290 263 264 f CFA en autorisation d’engagement sont alloués au programme « développement des infrastructures aéroportuaires ». Le budget du programme « développement de la sécurité et de la sûreté des transports aériens » s’élève à 8 064 713 000 f CFA en crédits de paiement et 7 809 713 000 f CFA en autorisation d’engagement.