MINISTRE AUGUSTIN TINE A OUSMANE SONKO « Mais pourquoi ça ?»

« Qui n’aurait-il pas séduit, lorsqu’à ses tout débuts, il se présenta comme « La solution » pour paraphraser le titre du tout premier ouvrage qu’il mit sur le marché de l’opinion pour convaincre de son option et sa détermination à constituer une alternative politique crédible au Sénégal ? » C’est la question que se pose le Ministre d’État Directeur de Cabinet Politique du Président de la République.

Cependant, note Dr Augustin Tine, « combien ne continue d’être grande notre surprise, au moment où, chaque jour davantage, la présumée « solution » n’arrête de se muer en majuscule « PROBLEME » ! À son avis, « Il reste évident qu’Ousmane Sonko, faute de pouvoir proposer aux Sénégalais de meilleures solutions économiques que celles en train d’être mises en œuvre par le maitre des lieux, c’est-à-dire, le Président Macky Sall, ne trouve pas mieux, pour une bonne occupation du terrain politique, que de proposer aux populations, notamment à sa cible préférée (la jeunesse), de s’installer dans la contestation tous azimuts et la défiance aveugle ». Et de lister : « contestation des choix politiques et économiques opérés par la majorité gouvernementale (gestion future du pétrole et du gaz…) » ; « contestation et défiance de l’autorité des institutions et de ceux chargés de les animer (Président de la République, justice, administration territoriale, armée, police…) » ; « contestation de l’autorité du pouvoir spirituel (chefs religieux et confrériques) », etc.

Le plus « agaçant », s’offusque le Coordonnateur départemental de la coalition présidentielle (BBY) à Thiès, est que « cette entreprise (« le projet ») insensée de défiance et de contestation est construite sur le socle capricieux de ses désirs personnels, ou alors, sur celui d’un tissu d’affabulations et de mensonges savamment construits soit par lui-même, soit son proche entourage, en vue de les faire consommer à l’opinion ». Malheureusement, constate Dr Tine, « il finit dans tous les cas, par s’enfermer, lui-même, dans son propre piège et entrainer, dans son sillage, cette partie vulnérable de l’opinion ». Aussi de remarquer ; « C’est la même logique qui a conduit aux manifestations violentes récemment enregistrées le 16 mars dernier. De telles manifestations n’auraient jamais dû se produire pour des acteurs normaux puisque le sieur Ousmane Sonko qui en est le principal instigateur a, de façon délibérée, soutenu publiquement détenir des preuves qu’un de ses concitoyens, en l’occurrence le Ministre Mame Mbaye Niang, aurait détourné des deniers publics d’un montant de 29 milliards FCFA ».