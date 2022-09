Ministre de la jeunesse : Les premiers mots de Pape Malick Ndour

Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse

Tout nouveau ministre de la jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi, dans le gouvernement d’Amadou Ba, Pape Malick Ndour alias « Mbappé », remercie le chef de l’Etat, pour le choix porté sur sa personne.





Pape Malick Ndour de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, sa « sœur », Mme Néné Fatoumata Tall, tout en tendant la main à la jeunesse.





« Alhamdoulilah, je voudrais d'emblée rendre grâce à Dieu, le Tout-puissant et remercier le Chef de l'Etat, Son Excellence le Président de la République Macky SALL pour la confiance qu'il vient de me renouveler en me nommant Ministre de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi. Je souhaiterais, en ces circonstances particulières, lui exprimer toute ma gratitude et ma ferme détermination à assumer, sous sa haute autorité, cette charge républicaine.





J'ai reçu la nouvelle de ma nomination avec beaucoup d'humilité pour avoir compris l’importance de la mission qui vient de m'être confiée.

C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'exercice de cette responsabilité, je tends la main à toute la jeunesse de mon pays pour qu'ensemble nous puissions relever les défis et répondre favorablement aux attentes de Monsieur le Président Macky Sall.





Je compte être le ministre de tous les jeunes, abstraction faite de leurs appartenances politiques.