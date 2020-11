Ministre des Mines et de la géologie : Oumar Sarr et Cie bien servis

Les dissidents du Parti démocratique sénégalais ont été bien servis. Oumar Sarr prend le très juteux ministère des Mines et de la géologie. A sa suite, Babacar Gaye, El Hadj Amadou Sall et Cie peuvent attendre leur tour ailleurs. En attendant, le coordonnateur du Parti des libéraux et démocrates/And Suqali qui attend son récépissé concrétise et officialise le nouveau cap au profit de Macky Sall. Tout comme avec Idrissa Seck, le chef de l’Etat a fait capituler le «barack du Walo».