Ministre Oumar Youm sur ''Le protocole de l'Elysée'' : ''Pour moi ce livre, c'est l'indignité qui se raconte''

''Ce bouquin n'apprend rien de nouveau, sinon de la frustration''. Telle est l'appréciation que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, se fait du livre de son ancien collègue de l'Energie, Thierno Alassane Sall.





A l'en croire, ''C'est l'indignité'' qui se décrit à travers '' Le protocole de l'Élysée''. ''Je suis sûr que tout ce qu'il a eu à dire en tant que ministre et ce qu'il dit en tant qu'opposant, nous laissons l'opinion-juge de pouvoir dire quel est le Thierno Alassane Sall qui parle. Si c'est le ministre frustré qui parle ou si c'est l'homme politique, opposant du régime de Macky Sall qui parle'', s'interroge le ministre Oumar Youm.





Selon lui, ''il y aura toujours de la place pour les hommes frustrés, malhonnêtes qui ont perdu leur portefeuille ministériel et qui ont du mal à reconstituer leurs intérêts et ceux du peuple et qui tirent sur tout ce qui bouge. Lui-même en tant que ministre a eu à rassurer les Sénégalais sur la qualité de la gestion. Aujourd'hui, en tant qu'opposant il redit le contraire de ce qu'il avait dit. Laissons lui sa conscience''.





Pour autant, il ne manque pas d'auréoler les actes posés par son leader Macky Sall dès la découverte des gisements de pétrole. Ainsi, il insiste sur le fait que toutes les dispositions ont été prises par le président Macky Sall pour éviter ''cette malédiction qu'accompagnent les découvertes de gaz et de pétrole''.





''A la découverte de nos gisements pétroliers et gaziers, j'ai eu la chance d'être aux côtés du chef de l'Etat en tant que directeur de cabinet. Je sais l'implication forte du chef de l'État à ce que ces ressources naturelles soient utilisées de la manière la plus efficiente au profit des Sénégalais (es). En commençant d'abord par changer la constitution en 2016 alors que les découvertes ont été annoncées en 2015. En modifiant la constitution pour inscrire en règle d'or que les ressources naturelles du Sénégal appartiennent aux Sénégalais. A titre préventif, il a anticipé sur la nécessité de permettre aux Sénégalais de profiter le maximum de nos ressources naturelles en mettant en place un institut national de pétrole et du gaz''.





Mieux, il a tout fait afin que ''cette malédiction soit transformée en bénédiction". Youm invite ainsi Thierno Alassane Sall à éviter d'utiliser sa posture d'opposant pour ''entacher l'image du Sénégal''.





''L'image du président a été encore consolidée dans sa manière de gérer le pays. Après le Rwanda et le Cap Vert, le Sénégal est le troisième pays en termes de transparence, de mise en œuvre performante des politiques économiques et sociales. Le reste n'est que commérage, baliverne, indiscrétion''.





Il estime que son ex collègue de l'énergie doit être assez mature pour savoir que diriger, c'est d'abord être discret.





''Je pense que quelqu'un qui a pour ambition de diriger demain le Sénégal qui se met dans le déballage systématique, de mensonges, d'invectives, de contre-vérités est disqualifié par lui-même. Les Sénégalais savent qu'un Etat c'est d'abord le secret, c'est savoir se taire, savoir attendre et être un homme d'action. Qu'est ce qu'il a fait à Thiès qui mérite qu'on lui donne la parole? On ne tend pas un micro à n'importe qui. Les Sénégalais doivent avoir un minimum d'exigence à travers les médias'', affirme Oumar Youm.