Minusma : Sonko fâche l’Armée, qui va répondre

Face à la presse hier, jeudi, Ousmane Sonko a déclaré notamment que les soldats sénégalais rapatriés du Mali lundi dernier étaient en mission pour la France et non pour leur pays. Cette sortie a irrité les responsables de l’Armée, qui ne vont pas rester sans réaction.



D’après L’AS, qui donne l’information ce vendredi, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) va publier un communiqué pour mettre les points sur les i.



Les soldats en question sont au nombre de 850. Ils faisaient partie des 3500 éléments, de diverses nationalités, de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies au Mali (Minusma).



Ils sont rentrés à Dakar dans le cadre des rotations des troupes déployées dans la zone. Ils devaient être supplées depuis avril dernier. Mais la junte au pouvoir au Mali avait suspendu les rotations en réaction aux sanctions de la CEDEAO contre le pays.



A la faveur de l’amélioration de ses relations avec la communauté internationale, Bamako a levé la restriction. C’est ainsi que les 850 Jambaars du 10e bataillon, qui ont plié bagage, sont en train d’être remplacés par les éléments du 11e bataillon.