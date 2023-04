Mise au point de l’armée : Birahim Seck approuve

Une fois n’est pas coutume. Le directeur de l’information et des relations publiques des armées, le colonel Moussa Koulibaly, a adressé une note aux acteurs politiques sénégalais. “L'Etat-major général des Armées invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l'Armée nationale hors du débat politique pour l'intérêt de la Nation. Cette dernière entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes”, peut-on lire sur le communiqué.





Une réaction qui intervient suite au communiqué de la coalition Ywwi Askan Wi annonçant le report de sa manifestation prévue le 3 avril après des échanges avec “des hauts gradés des forces de défenses et de sécurité”.