Mise en accusation de 10 ministres : les trois obstacles devant Guy Marius Sagna et Cie

Sous la houlette de Guy Marius Sagna, 26 députés de l’opposition ont déposé hier sur la table du président de l’Assemblée nationale une proposition de résolution portant mise en accusation des dix ministres dont les départements ont été épinglés dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Les initiateurs de cette procédure plaident pour la traduction des personnalités concernées devant la Haute Cour de justice (HCJ) pour haute trahison.