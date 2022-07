MOBILISATION DANS LES RANGS DE LA MOUVANCE PRÉSIDENTIELLE : MAMOUR DIALLO CONCLUT EN BEAUTÉ LA CAMPAGNE

Le mouvement « Dolly Macky » a respecté à la lettre les dispositions régissant la campagne électorale. Cette structure politique dirigée par Mamadou Mamour Diallo, qui a déroulé une touche spéciale pour massifier les rangs de la mouvance présidentielle a arrêté sa campagne avant minuit.



Les deux mains en signe de victoire, casquette bien vissée, mine joviale… Mamadou Mamour Diallo de haut de son véhicule décapotable, harangue la grande foule massée devant son domicile familial sis au quartier Montagne. Le leader du mouvement « Dolly » visiblement émerveillé par cette marée humaine composée en majorité de femmes et de jeunes hommes, s’est autorisé une bonne dizaine de minutes de bain de foule.



Après ce moment de communion, Mamour Diallo s’est adressé à l’assistance et notamment à la jeunesse : « J’ai dédié cette campagne électorale à la jeunesse. C’est elle qui a été au début et à la fin de toutes nos activités. Notre mouvement a la chance d’avoir des jeunes déterminés et engagés pour la cause du président Macky Sall. Ils l’ont démontré. Durant toute la campagne, ils faisaient des caravanes de sensibilisation et des visites de proximité dans tous les quartiers de la ville. Leur message a bien passé, car ils mettaient en avant le bilan élogieux de son excellence le président de la République. Ils ont porté la bonne parole. Ils ont démontré que le chef de l'État a besoin d’une majorité confortable pour mieux poursuivre les chantiers qu’il a entamés. L’ayant compris, les populations les ont déroulé le tapis rouge partout où ils ont passé”.



Rassuré par cette ferveur populaire, Mamour Diallo croit au succès de la majorité présidentielle, dimanche : “Vraiment, nous avons mis en avant une touche spéciale pour mieux massifier les rangs de notre parti. Et, au soir du 31 juillet, les résultats qui sortiront des urnes prouveront que cette nouvelle touche a marché à merveille…. ».