Mobilisation de soutien à Ousmane Sonko : Premier pari réussi pour Pastef

T-shirts à l’effigie de Ousmane Sonko, banderoles ou drapeau du Sénégal à la main, les patriotes ont déferlé par milliers au terrain Yekini de Keur Massar, ce dimanche 22 janvier 2023, pour répondre à l’appel de leur leader Ousmane Sonko. Point de convergence des militants et sympathisants du maire de Ziguinchor, l’espace a refusé du monde dés les premières heures de la matinée. Un pari de la mobilisation réussi par Pastef qui a tenu, par cette manifestation, à témoigner son soutien à son leader inculpé et envoyé devant la chambre criminelle pour des charges supposées de viol et menace de mort sur la masseuse, Adji Sarr.





Des accusations que le leader de Pastef réfute depuis près de deux ans pointant un complot d’Etat dont le but ultime serait de le dévier de sa course résolue vers la magistrature suprême. Dans une sortie récente, Ousmane Sonko a brandi un rapport interne de la gendarmerie qui, selon lui, le disculpe totalement et met à nu le complot dont il serait l’objet.