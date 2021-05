Moctar Sourang (FRN) : «L’exercice du pouvoir a totalement changé Macky Sall»

Coordonnateur du Front de résistance nationale (FRN), Moctar Sourang est passé, ce 16 mai, devant le Jury du Dimanche sur Iradio. Interpelé sur ses relations avec le Président du Parti Union nationale patriotique (Unp), le plénipotentiaire du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké lors de crise politico-judiciaire relative à l’affaire Ousmane Sonko, a déclaré: «Macky Sall que j’ai connu d’avant et Macky actuellement, il y a une très grande différence. Il a totalement changé. Je n’ai pas de problème particulier avec lui car quand on se voit, c’est très cordial. On discute. Mais le problème du président Macky Sall, est qu’il est en permanence, dans des calculs politiques». C’est-à-dire, explique-t-il, ce qui me surprend un peu, c’est que toute sa stratégie c’est comment faire pour gagner, comment faire pour se maintenir, pour éliminer (des adversaires). «Cette façon de faire la politique me pose problème. J’avais soutenu le président Macky Sall (2012), parce qu’il était très pragmatique. Lorsqu’il avait quitté le président Wade, il avait tiré toutes les leçons. Il a avait l’habitude de dire : ‘’oui on est là dans des salons en train de discuter, alors que les accès universels à savoir l’eau, l’électricité, l’éducation, entre autres ne sont pas assurés. C’est quelqu’un qui était très proche des populations. Je crois que l’exercice du pouvoir l’a changé ».





Moctar Sourang du FRN a ainsi affirmé qu’il ne croit plus au sauveur en politique, à la personne providentielle.