Modernisation des hôpitaux et centres de santé: Le président Macky Sall insiste sur «l’amélioration qualitative de l’accueil et de l’accompagnement des patients »

Le système sanitaire était au cœur des débats lors du conseil des ministres de ce mercredi, après le décès en couches d’Astou Sokhna à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. En plus du limogeage du directeur général de ladite structure sanitaire, d’autres mesures allant dans le sens d’améliorer le système sanitaire ont été prises par le Chef de l’Etat.



Le président Macky Sall qui s’est indigné, à l’instar de tous les Sénégalais, du mauvais traitement qui a abouti au décès de la jeune dame, a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, « d’intensifier le programme de dotation des structures sanitaires départementales, régionales et nationales, d’équipements d’imagerie médicale de dernière génération ». Ceci, en veillant à la maintenance « adéquate du matériel et à son exploitation optimale à la satisfaction des patients et des personnels de santé dédiés ».

Il a également invité, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services à « veiller à l’amélioration qualitative de l’accueil et de l’accompagnement professionnel des patients dans les structures sanitaires ».