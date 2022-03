Modernisation et rénovation des marchés : Yaye Fatou Diagne dévoile sa feuille de route

Yaye Fatou Diagne, Coordonnatrice Promogem

Invitée de l’émission « Tolluwaay » sur Seneweb ce jeudi, Yaye Fatou Diagne est revenue en long et en large sur les différentes questions concernant le Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) dont elle est la coordonnatrice. Elle a dans un premier temps évoqué le contexte dans lequel le projet est né et les difficultés qui ont empêché son développement : « C’était une ambition pour l’Etat de prendre en charge toute la modernisation des différents marchés. Au moment où nous avons débuté les activités, le coronavirus est apparu et nous a grandement retardé au cours des 3 dernières années. Et nous nous sommes dit qu'il faut à présent rénover. »





La mairesse de Ngathie Naoudé a émis le souhait de trouver d’autres moyens de financement pour les marchés outre ceux venant de l’Etat. « Pour aller plus vite, il faut qu’on puisse développer des partenariats publics-privés, faire des levées de fonds et monter des modèles de financements pour accompagner la modernisation des marchés très rapidement », dit-elle.





Selon Yaye Fatou Diagne, le Promogem travaillerait en étroite collaboration avec les collectivités locales et les commerçants. La structure adopterait une démarche « inclusive » avec ces derniers.