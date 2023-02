Modicité des ressources, nomenclature budgétaire des mairies : Le grand oral d'Ousmane Sonko à Guédiawaye

Modicité des ressources, nomenclature budgétaire des mairies : Le grand oral d

Après les communes de Patte d’Oie et de Golf Sud, c’est le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, qui a reçu le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Une occasion pour le maire de Ziguinchor d’échanger des expériences avec ses camarades maires élus sous la bannière de Yewwi Askan Wi et qui sont aux commandes des collectivités territoriales depuis bientôt un an.





Échangeant avec son «frère» Ahmed Aïdara, Ousmane Sonko lui rappelle : «Guédiawaye nous a investis de sa confiance en nous donnant deux communes et la ville. Elle nous l’a réitéré en nous donnant deux sièges de député. Cette confiance, on doit la mériter. Nous avons une responsabilité sur votre manière de gérer la mairie. Votre réussite est notre réussite et vice-versa.»





Abordant la question des ressources financières de la ville de Guédiawaye, Ousmane Sonko a jugé très modique le budget de la ville qui tourne autour de 2 milliards F CFA. Selon lui, avec une enveloppe financière aussi infime, l’édile de Guédiawaye ne pourra pas, sinon difficilement, atteindre ses objectifs.





Pour lui, il est inconcevable que le budget de la ville de Dakar soit 26 fois supérieur à celui de la ville de Guédiawaye. «Dakar ne peut pas avoir 53 milliards de budget, alors que le budget de la ville de Guédiawaye ne dépasse pas 2 milliards. Ce n’est pas normal. Le budget de la ville de Guédiawaye devait atteindre au moins 15 milliards F CFA», déclare-t-il.





L’inspecteur des impôts radié de la Fonction publique estime que la mairie a le potentiel pouvant lui permettre d’atteindre cet objectif. Ainsi, il a proposé à son camarade de procéder à un «partage d’expériences afin que cela soit corriger».





«Nous allons, ensemble, élaborer une stratégie basée sur la communication avec les populations et la collaboration avec l’Administration, que ce soit le Trésor et les Impôts et domaines. Je suis convaincu que si on élabore une bonne stratégie au bout de deux ans, même si on n’atteint pas la barre des 15 milliards de budget, on ne sera pas loin de cet objectif», jure-t-il.





Cependant, pour arriver à un bilan reluisant au bout des cinq années de mandat, il ne suffit pas de scruter les niches fiscales, renforcer le portefeuille de la mairie et s’en limiter.