Modification de la loi relative sur l'État d'urgence : L’opposition parlementaire saisit le Conseil constitutionnel

Les députés vont examiner, ce lundi matin en séance plénière, le projet de loi relatif à l'État d’urgence et à l'État de siège.Mais, croit savoir le journal Source A, une fronde menée par les députés de l’opposition est en gestation.Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, vice-président de la Commission des lois, et certains de ses collègues comptent saisir le Conseil constitutionnel.Le parlementaire, qui a besoin de 17 députés pour mener le combat, souligne qu’il a actuellement 11 signatures, "sans compter les députés du PDS qui vont adhérer à sa cause".Selon le député et responsable de Bokk Gis Gis, "cette loi est anticonstitutionnelle, car seule l’Assemblée nationale est habilitée à restreindre les déplacements des citoyens".Pour lui, le Président Macky Sall veut arracher le pouvoir à l’Hémicycle et utiliser ladite loi à des fins politiques.«Macky peut déclarer l’état de siège en 2024 et instruire les militaires à encercler les opposants et les populations pour déposer sa candidature à un troisième mandat», soupçonne-t-il.