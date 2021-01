Modification de la loi sur l’état d’urgence et l’état de siège : Me Doudou Ndoye adoube Macky Sall

C’est ce lundi 11 janvier que les députés sont convoqués en plénière pour le vote du projet de loi modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège avec la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Avocat à la Cour, Me Doudou Ndoye a donné son point de vue sur cette action. Selon lui, l’opportunité de la direction d’une Nation dépend du pouvoir exécutif. Et, le chef de l’Etat a été élu pour diriger la nation sénégalaise donc, toutes les questions d’opportunité relèvent de lui. « Devant cette pandémie qui agresse le monde entier et qui constitue un danger pour chacune de nos vies, il relève du pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures opportunes pour nous aider à vivre avec le virus. Vivre avec le virus ne signifie pas manger le virus, c’est de savoir que le virus est notre compagnon. Quand on a un compagnon nocif, il faut se prémunir contre sa nocivité », a-t-il asséné dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio/Itv.







Mieux, il indique : « la modification de cette loi n’est pas anticonstitutionnelle. Ce sont des lois qui ont été modifiées et des lois ne sont modifiables que par des lois. La question constitutionnelle ne peut pas se poser. Laissons le président veiller sur notre santé !».





« On doit astreindre tout le Sénégal, sans aucune exception, aux mêmes règles »









Par ailleurs, il a déploré le fait que l’Etat a pris du temps bien réagir face à cette situation. « Le Gouvernement n’a pas pris les mesures à temps. La mesure exceptionnelle est une mesure législative et réglementaire. Je dis que ces mesures ont été prises un peu tardivement mais ce n’est pas irrégulier », sert-il. Me Doudou Ndoye de rappeler que « Gouverner, c’est prévoir ». « Je dirai que cette pandémie est là depuis longtemps. Le gouvernement devait penser à l’économie, le social et le sanitaire. Mais à un moment donné, il a semblé oublier le sanitaire en laissant les gens se rassembler partout, à aller dans les grandes cérémonies religieuses que nous connaissons. Et malheureusement, nous en payons le prix », souffle-t-il.





Plus loin, il dira : « Le Gouvernement aurait pu être un gouvernement et savoir que tant que la pandémie n’est pas finie. On doit astreindre tout le Sénégal, sans aucune exception aux mêmes règles, mais le gouvernement ne l’a pas fait. Aujourd’hui qu’il se trouve devant l’impossible, il tente de réduire la propagation de la maladie. Alors qu’il aurait pu le faire depuis longtemps ».