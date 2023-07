Modification du parrainage : Cheikh Abdou Mbacké dépose un amendement

Le député Cheikh Abdou Mbacké a applaudi la réforme portant parrainage. Une réforme portée par le projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution.





Désormais, on assiste au rétrécissement du plafond et du plancher initialement fixés entre 1% et 0,8% du fichier électoral général. Le parrainage devient ainsi optionnel, avec la cohabitation avec le parrainage citoyen avec, au maximum, 0,8% et, au minimum 0,6 % et celui des élus par 8% des députés composant l'Assemblée nationale ou 20% des chefs de l'exécutif territorial.





Toutefois, Cheikh Abdou Mbacké a émis un amendement portant sur l'article 29 de la Constitution.





En effet, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin. Toutefois, "les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel. Ce qui dérange le député c'est le fait que la loi n'impose pas de délai au conseil dans le choix de la nouvelle date.





"Si on se retrouve dans cette situation, Macky Sall pourrait donc encore rester à la tête de ce pays", a-t-il déclaré.





Il demande donc qu'une autre réforme soit mise en place afin d'imposer un délai aux sages du Conseil constitutionnel.