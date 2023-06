Mohamed Ayib Daffé (député) : "La justice a confirmé la thèse du complot dans l'affaire Sweet Beauté"

Le député Mohamed Ayib Daffé a interpellé le ministre auprès du ministre de la Justice Mamadou Salif Sow sur les réformes pour combattre la corruption. "Quand comptez-vous arrêter l'ingérence et la manipulation qui freinent l'indépendance de la justice ?", demande le parlementaire.



Selon M. Daffé, il est incohérent de dire que le président, qui dit s'être accoudé sur certains dossiers, n'est pas impliqué. "Le rapport de la Cour des comptes, qui a épinglé des Dage et des ministres, le dossier Ousmane Sonko avec plus de 22 morts, ça veut dire que la justice a validé la thèse du complot en requalifiant en corruption de jeunesse", dit-il.



Pour le ministre, Il est impossible de parler de manque de justice au Sénégal. Le Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par un magistrat. Le président (Macky Sall) n'est que président à titre honorifique. La justice ne peut donc être au service du président de la République. La justice sénégalaise est indépendante et est rendue par des magistrats talentueux et qui connaissent le droit, selon Mamadou Salif Sow.



Il ajoute que le temps de la justice n'est pas le temps des autres. Le ministre auprès du ministre de la Justice note d'ailleurs que le rapport de la Cour des comptes est entre les mains de la justice. Par rapport à l'enrichissement illicite, le ministre note que le Sénégal est en train de tout mettre en oeuvre pour endiguer la corruption. "C'est pour cela que le président a mis en place l'Ofnac. Arrêtez de diaboliser le Sénégal via ses institutions", répond Mamadou Salif Sow.