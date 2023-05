Mohamed Bazoum évoque les présidents qui ont « peur de quitter le pouvoir »

L’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou est l’illustre lauréat du prix Mo Ibrahim 2023. Il a reçu le trophée en avril dernier à Nairobi au Kenya. De retour au pays, l’ex-dirigeant a été célébré comme il se doit le 19 mai dernier à Niamey.







Son successeur Mohamed Bazoum n’a pas tari d’éloges à son égard. Le président nigérien a décrit un homme attaché aux « valeurs de la démocratie et (aux) idéaux de la République ».





« A l’abri de toute forme de tentation déraisonnable »





Son « humilité axiologique pour ainsi dire » l’a mis à « l’abri de toute forme de tentation déraisonnable » a poursuivi l’actuel numéro 1 nigérien. Inutile de rappeler que Mahamadou Issoufou a fait deux mandats à la tête du Niger.





Ensuite, il « s’en est allé, non sans avoir favorisé les conditions d’élections libres, démocratiques et transparentes, laissant son pays doté d’institutions raffermies et de réelles capacités à faire face aux nombreux défis d’un contexte et d’un environnement particulièrement défavorables au Sahel » a salué Mohamed Bazoum.





« Ceux qui ont peur de quitter le pouvoir… »





Pour lui, son prédécesseur a si bien accompli sa mission à la tête du Niger, qu’il s’en « est allé de façon totale, le cœur léger, la conscience tranquille, sans la moindre peur car ceux qui ont peur de quitter le pouvoir usent de tous les moyens de violence juridique et physique pour se maintenir ».