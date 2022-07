Mohamed Lamine Massaly : "Nous voulons une Assemblée de rupture et non des députés de poche ou de parti"

Momahed Massaly de Bokk Gis Gis

Mohamed Lamine Massaly, président de l’Union pour une nouvelle république (UNR) a inauguré, hier, le siège de son parti aux Hlm à Thiès. Suivi d’un grand meeting pour accueillir le leader de Bokk Gis Gis, Pape Diop. Occasion saisie par le responsable politique pour prôner pour une assemblée de rupture et demander à la population de faire le bon choix.





" Nous voulons une Assemblée de rupture, mais aussi de qualité, avec des élus qui travaillent pour les populations et non des députés de poche ou de parti politique. Ces élections surviennent au moment où tout est encore priorité dans le pays, avec un élevage et une agriculture qui tardent à décoller, un système éducatif en éternelle ébullition, etc", liste Mamadou Lamine Massaly.





" Pour toutes ces raisons, les Sénégalais doivent éviter de se tromper au soir du 31 juillet. Et si la liste Bokk Gis Gis est votée, avec à la clé une forte majorité à l’Assemblée nationale, toutes ces questions seront prises en charge avec célérité. Il s’y ajoute la mise en mouvement de toutes les dispositions nécessaires pour que la justice et toutes les institutions soient scrupuleusement respectées », promet-il.