Monde de la Culture : Les instructions du Président de la République à son gouvernement

Bassirou Diomaye Diakhar Faye se veut clair : «la valorisation économique et sociale de notre patrimoine culturel passe d’abord par la promotion de nos langues nationales, nos valeurs culturelles, ainsi que la création littéraire et artistique ». Il l’a fait savoir, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au Palais de la République, ce mercredi 15 mai.





C’est ainsi qu’il a magnifié l’apport de tous nos artistes, hommes et femmes de culture dans la stabilité sociale et le rayonnement international du Sénégal.





«Le Chef de l’État, premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal au vu de la Constitution, a ainsi demandé au Gouvernement d’accorder une attention particulière aux aspirations des acteurs du secteur de la culture dans toutes ses composantes mais également de veiller à la capitalisation et au développement de l’expression littéraire, culturelle et artistique sur l’étendue du territoire national », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres parcouru.





Sur ce, le Président de la République «a invité à la définition consensuelle avec les acteurs, d’un agenda culturel national cohérent et maîtrisé capable de positionner le Sénégal en un véritable hub culturel international ».