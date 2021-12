Monitoring électoral : Observatrices et journalistes à l’école du professeur Amsatou Sow Sidibé

La société civile doit jouer pleinement son rôle en encadrant l’observation des élections dans le but d’engager les citoyens dans le processus électoral, de jouer le rôle de veille et d’alerte, de décourager la fraude, de signaler les problèmes et les irrégularités avant, pendant et après le vote, de monitorer la qualité de l’élection, de promouvoir la confiance dans le processus électoral. L’avis est du professeur Amsatou Sow Sidibé. Dans ce sillage, l'association Dialogue paix et sécurité dont elle est la présidente a tenu un atelier de formation en observation et monitoring électoral. Plusieurs femmes journalistes et observatrices ont subi cette formation sanctionnée par des attestations.





Les femmes sont des agents de changement de comportement et le leadership féminin a fini de s’affirmer au Sénégal pour jouer pleinement ce rôle. La participation des femmes à la promotion de la paix et de la sécurité est un impératif pour un développement durable, participatif et inclusif selon le professeur Amsatou Sow Sidibé.





A l’en croire, le potentiel d'une paix durable est ainsi freiné si les femmes sont confinées dans la victimisation au détriment d’une participation effective comme promotrices de paix, sécurité humaine et de c’est d’ailleurs pour cette raison que des organisations citoyennes de surveillance électorale apolitiques ont mobilisé des milliers de Sénégalais pour participer au processus démocratique en tant qu’observateurs électoraux.





Dans la même dynamique, Oulimata Sarr, directrice régionale de OnuFemmes affirme que les médias ont un mandat d’informer les citoyens sur les partis politiques et les candidats participant aux élections et leurs programmes, et de contribuer à la formation de l’opinion de l’électorat. « L’objectif général de la couverture médiatique pendant les campagnes électorales est la diffusion des reportages et des informations justes et impartiaux » note-t-elle.





En effet, ONU Femmes magnifie et encourage toutes ces interventions relatives aux élections locales qui contribuent à l’amélioration de la participation politique des femmes et leur présence dans l’exécutif local.





Et d’ajouter : « la participation des femmes à la promotion de la paix et de la sécurité est un impératif pour un développement durable, participatif et inclusif. Cette participation est une contribution de taille à l’impulsion de la stabilité politique, de la croissance économique, du respect des droits humains et des libertés fondamentales ».