Monnaie locale : Blaise Pascal Cissé répond à Ousmane Sonko…

Blaise Pascal Cisse répond à Ousmane Sonko

“La politique a changé au Sénégal. Et les nullards n’ont plus leur place“, une affirmation du candidat Ousmane Sonko à Ziguinchor qui n’a pas tardé à faire réagir Blaise Pascal Cissé.





" Mon ami, nullard avez-vous dit M. Sonko, indiquez-moi dans quelle région de la France fut retiré l’Euro dans le cadre de la mise en place d’une monnaie locale comme vous l’aviez si bien annoncé, concernant Ziguinchor ?





Cher ami, en nous renvoyant sur Google, vous me donnez raison car j’ai dénoncé votre copier coller chez le colon blanc et piètre pour des idées conçues tout au début du 19e siècle. L’Afrique n’a plus besoin de ça, le développement de l’Afrique interpelle le génie africain. Diantre".





"Vous ne pouvez pas nous traiter de nullard juste parce que nous n’avons pas parcouru Google à la recherche d’idées ou de programmes à copier coller comme vous l’avez fait.