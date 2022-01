Monnaie locale en Casamance : Baldé corrige Sonko, Diomaye réplique

Abdoulaye Baldé réplique à Ousmane Sonko qui théorise une monnaie locale pour les régions de la Casamance.



Le président de l’Union des centristes du Sénégal (UCS) estime que "le leader de Pastef fait preuve d’ignorance totale des contraintes de compétences et d’encadrement financier des collectivités territoriales".



«La collectivité territoriale n’est pas une association, mais un démembrement de l’État, assujetti à l’unicité de caisse qui lui impose une seule banque : le Trésor public», a répliqué Abdoulaye Baldé, dont les propos sont repris par Le Quotidien.



Baldé considère cette proposition de monnaie locale comme «hors contexte, populiste, dangereuse pour l’unité et la cohésion nationale et impossible à réaliser sous le régime financier des collectivités territoriales, régi par le décret 66-510 du 04 Juillet 1966, modifié».



Pour le maire de Ziguinchor, «la commune n’est pas une société d’actionnaires, mais plutôt une collectivité territoriale régie par des règles, sur lesquelles un maire n’a aucun pouvoir de modification».



Bassirou Diomaye Faye a réagi soutenant que Baldé et Seydou Sané n’ont de programme que d’invectives. Selon le membre de Pastef, ils savent que le combat pour Ziguinchor est perdu d’avance.



Il leur rappelle qu'ils n'ont pas daigné ouvrir la bouche en 2019 quand Macky Sall disait de la Casamance que "si elle voulait intégralement totalement le Sénégal, elle devait voter pour lui".