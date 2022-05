Mont-Rolland : Des responsables de l'Apr demandent plus de considération et interpellent le président Macky Sall

Les responsables de l'Alliance pour république de la commune de Mont-Rolland (Thiès) réclament plus de considération. Ayant obtenu 2197 voix lors des locales avec Maître Antoine Mbengue loin devant leurs alliés du Parti socialiste avec plus de 400 voix, maître Mbengue et compagnie fustigent le comportement de certains leaders de la coalition de la majorité qui ne se rencontrent seulement à l'approche d'élections selon eux.



« Nous ne sommes pas mêlés à ce qui se passe à Mont-Rolland. Nous, responsables de Benno Bokk Yakkar de Mont-Rolland, attirons l’attention du président de la République sur les carences des formations politiques au sein de Benno Bokk Yakkar et du parti" martèle Charles Bernard Mbengue, responsable politique Apr.







Il a abordé aussi d'autres questions d'ordre social.







" Notre commune est aussi confrontée à un problème de gestion foncière, d’infrastructures et d’accès à l’eau dans certains villages. Il s'y ajoute le problème des pistes de production et du transport, la déforestation, les difficultés dans le secteur de l’élevage, de l’agriculture et la santé. Nous n’avons qu’un poste de santé, le manque de financement chez les jeunes entrepreneurs et enfin la réhabilitation de notre patrimoine le lac Tamna ».



Mont-Roland oubliée par les gouvernants



« Mont-Rolland est en manque de reconnaissance par les gouvernants qui se succèdent. Nous disposons d'hommes valeureux, d'hommes d’Etat et d'une bonne ressource humaine qui sont capables de vous accompagner. Nous vous prions instamment d’intervenir pour que l’indispensable soit fait en matière de la remobilisation des responsables politiques mais aussi de la reconnaissance au sein de votre régime. Nous vous demandons monsieur le Président de nous appeler en audience avant les élections législatives. », lancent-ils.