Mor Ba Sarr, Maire de Jaxaay-Niakoulrap : « C’est un règlement de compte politique de la part de Oumar Gueye »

Jaxaay dit Non au projet de découpage de la commune et à son rattachement au département de Keur-Massar. Sur les 41 conseillers présents, 39 ont voté Non contre deux OUI. « Cela veut dire que la population ne veut pas de ce découpage », a fait savoir l'édile de la localité.





Le Maire Mor Ba Sarr qui a rencontré la presse, ce samedi après la manifestation des jeunes pense que « c’est un règlement de compte politique de la part du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye ». Mor Ba rappelle que «le chef de l’Etat, lors de sa visite au mois de Septembre dernier, avait uniquement parlé de faire de Keur-Massar un département. C’est le ministre Oumar Gueye qui a mis certaines communes dans ce lot (Jaxaay-Niakoulrap, Bambilor, Sangalkam) ».





«Jaxaay est une jeune commune qui est en voie de développement. Des infrastructures sont en train d’être créées. Il y a le stade municipal qui est en construction. Et d’autres projets qui sont en cours… », énumère Mor Ba.





Pour le maire, « c’est incohérent de mettre Jaxaay dans le département de Keur-Massar, Niakoulrap avec Tivaouane Peulh-Niagua et Darou Thioub avec Sangalkam alors que c’est une même localité ».





Après Jaxaay, les jeunes de Niakoulrap comptent protester également contre le projet de découpage. La police de Jaxaay a procédé à l’arrestation de quelques militants qui ont brûlé des pneus devant la mairie, ce matin.