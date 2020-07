Mort de Christopher Aurier : Un homme se rend à la police

Un suspect qui pourrait être impliqué dans la mort du frère de Serge Aurier, Christopher, s'est rendu, mardi après-midi, à la police. Le mobile de ce meurtre pourrait avoir pour origine des échanges avec une jeune femme.





L'enquête sur le meurtre, lundi matin, de Christopher Aurier a connu, mardi après-midi, une soudaine accélération. Un jeune homme s'est présenté dans les locaux de la police. Selon une source proche de l'affaire, il aurait indiqué être impliqué dans cette affaire d'homicide volontaire. Cet homme pourrait être l'auteur des coups de feu qui ont entraîné la mort de Christopher Aurier, 26 ans, frère cadet de Serge Aurier, l'ancien défenseur de Toulouse et du PSG. Il a été placé en garde à vue ce mardi.





Selon plusieurs sources, le suspect qui s'est livré à la police n'aurait pas supporté de voir sa petite amie discuter avec la victime. Cette jeune femme aurait, un temps, eu une relation avec Christopher Aurier. Les deux anciens compagnons auraient échangé quelques mots avant d'être interrompus par le nouveau petit ami de la jeune femme. Ce dernier aurait alors vu rouge, et serait sorti pour aller à sa voiture afin d'y récupérer une arme de poing. Un mobile confirmé par une source policière.





"C'est une vie volée pour rien"





Jocelyn Momasso Momasso, le président d'un club de foot loisir où jouait Christopher Aurier





Les témoins présents à proximité de la scène de meurtre auraient entendu trois détonations. Christopher Aurier aurait été mortellement atteint par deux balles au niveau de l'abdomen. Rapidement évacué, il est décédé peu de temps après son admission au CHU de Rangueil. L'auteur présumé des faits a aussitôt pris la fuite, avant de se raviser. Quelques amis de la victime seraient partis à sa recherche. En vain.





"Christopher Aurier est mort pour rien, une histoire de cœur." L'homme qui parle est Jocelyn Momasso Momasso, le président du club "Le choc du dimanche", une équipe de football loisir au sein de laquelle évoluait, depuis cinq ans, le frère de Serge Aurier. "C'était un super gamin, un joueur très technique. Il jouait dans un autre club le samedi, et avec nous le dimanche. Il jouait avec ses amis. Sa mort m'a bouleversé. Et je ne veux surtout pas entendre que c'était un dealer, un voyou ou un mauvais garçon. Il a fait quelques bêtises, comme beaucoup, mais franchement, c'était un mec bien, un type très respectueux des anciens. Je n'ai jamais vu un mec aussi respectueux, un père de famille qui travaillait et qui venait de passer la journée à Narbonne avec ses enfants", poursuit le dirigeant.





"C'est une vie volée pour rien, ajoute-t-il. On discute avec la famille pour organiser quelque chose, pour se souvenir de lui, une marche blanche ou un tournoi. Il ne peut pas partir comme ça."