Mort de François Mancabou: Innocence Ntap Ndiaye joue les bons offices

La Présidente du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS ), Madame Innocence Ntap Ndiaye s'est rendue le samedi, dans la matinée, à la maison mortuaire du regretté François Mancabou. Elle a aussi eu des échanges avec les initiateurs de la conférence de presse de la communauté Mankagne tenue, dans un réceptif hôtelier de la place. Elle a présenté ses condoléances à la famille. En outre, en tant que présidente du Haut Conseil du Dialogue social dont l’une des missions, c’est entre autres de veiller à la stabilité et à la paix sociale, Innocence Ntap Ndiaye a prodigué quelques conseils. Elle a lancé un appel au calme. Elle a invité les uns et les autres à se remettre à Dieu et aussi à faire confiance à la justice de notre pays. Elle a rappelé que le Roi des Mankagnes, Joan Marius Mancabou a déjà demandé aux autorités d’apporter la lumière sur ce décès et de rendre justice à la famille.



Madame Innocence Ntap Ndiaye a salué la mémoire d'un bon républicain qui a assuré des fonctions de garde rapprochée avec honneur et dignité pour servir son pays.

À la fin de la rencontre, des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt.